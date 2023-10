Vecinos de Villa El Salvador denuncian a Sedapal por cobros excesivos en recibos de agua

Continúa la preocupación en los vecinos de Villa El Salvador por el incremento en las tarifas del servicio de agua. Como informamos previamente uno los casos más resaltantes es el del ciudadano identificado como Ángel Vallejos quien señala que en su vivienda, donde también se encuentra una panadería y una botica, el consumo usual de agua no supera los S/ 500, pero en los últimos tres meses ha reportado un laza considerable en el recibo.

El afectado señala que el problema surgió después de que se le cambió el medidor de agua, pero no es el único caso.

Esta mañana en un enlace con Buenos Días Perú, una madre de familia señaló que de 25 soles que pagaba al mes ahora tiene que pagar casi 500 soles, y si no realiza el abono de la deuda no será atendido su reclamo, la afectada señala que en su vivienda tiene un solo caño por lo que no comprende el alza en el costo.

Otro de los casos es de una propietaria de que vivienda que esta inhabitada, que solo pagaba solo de 8 a 9 soles mensuales, pero desde el mes de julio se incrementó de manera alarmante el cobró del servicio de agua y a la fecha debe casi 4 mil soles, sin usar una sola gota de agua.

Otra vecina manifiesta que solo pagaba un promedio de 25 a 30 soles, y en el mes de febrero le llegó el recibo por un monto alto y a la fecha debe 954 soles.

Cabe señalar que ente estos reclamos que ya son muchos, la Comisión de Defensa del Consumidor ha aprobado una iniciativa legislativa que protegerá a los usuarios de cobros excesivos en el suministro de agua potable.