Ola de robos en SMP: criminales usan carro rojo para merodear zona y vaciar casas

En medio del estado de emergencia, San Martín de Porres se ha convertido en el blanco de una banda de delincuentes que, aprovechando la ausencia de los propietarios, han estado robando viviendas con total impunidad. Los vecinos denuncian que estos criminales, en lugar de forzar las puertas, trepan las paredes y saltan los techos para ingresar a las viviendas, pero lo más llamativo del caso es que sería el mismo grupo de ladrones que usan un vehículo de color rojo para merodear la zona.

"Ingresaron por la parte trasera de mi casa, a través de un lote vacío. Forzaron la entrada y se llevaron objetos de valor como computadoras, laptops, tarjetas de crédito, joyas y otros bienes valorados entre 15,000 y 20,000 soles. Cuando llegué, me encontré con la casa patas arriba", indicó una de las víctimas a Buenos Días Perú.

"Fueron tan descarados que se llevaron hasta las bolsas de arroz y los jabones que había comprado para todo el mes", agregó otra agraviada.

Los vecinos han identificado un vehículo rojo que ha sido visto rondando el distrito y que podría estar relacionado con los robos. Sin embargo, a pesar de las denuncias y de la presencia de cámaras de seguridad en las viviendas, los residentes se sienten frustrados por la falta de acción de las autoridades.

Los moradores afirman que, a pesar de las denuncias, no se han llevado a cabo investigaciones adecuadas. "Llamamos a la comisaría de Sol de Oro, vinieron, pero no realizaron el peritaje. No tomaron en cuenta las huellas que se habían dejado en mi casa", expresaron.

En respuesta a la creciente inseguridad, algunos residentes han optado por instalar alarmas en sus propiedades, aunque esto representa un gasto adicional no planificado. No obstante, la presencia de estas medidas de seguridad no ha disuadido a los delincuentes. Los vecinos de San Martín de Porres piden mayor patrullaje policial y una respuesta más efectiva por parte de las autoridades.