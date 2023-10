Tras denuncia de BDP: realizan operativo contra motociclistas que instalan luces en sus placas

Durante la madrugada de hoy, el equipo de Buenos Días Perú captó un gran número de motociclistas que utilizan luces para ocultar las placas de rodaje de sus vehículos. Esta práctica ilegal dificulta la identificación de los conductores y facilita la práctica de delitos.

A raíz de esta denuncia, se está realizando un operativo policial en La Esquina de la Televisión, exteriores de Panamericana Televisión, en el Cercado de Lima. El objetivo es intervenir a motociclistas que utilizan diferentes métodos para ocultar sus placas de matrícula, dificultando su visibilidad.

El coronel Araujo, jefe de la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, explicó que los motociclistas utilizan diversas argucias para evitar la detección de sus placas por los medios electrónicos de detección de infracciones de tránsito. Entre los métodos observados, se encuentran el uso de cadenas de seguridad que se colocan sobre la placa, luces destellantes blancas que dificultan la visibilidad de la placa y la colocación de micas sobre las placas, una práctica totalmente prohibida.

"En lo que va del año, hemos colocado 1793 infracciones del tipo G60 a estos vehículos. No podemos permitir estas prácticas, ya que los ilícitos penales también se cometen con vehículos que tienen la placa tapada", señaló Araujo.

El oficial explicó que si un motociclista desea adicionar alguna luz o accesorio a su vehículo para evitar impactos, estos deben ir fuera del marco de la placa. Las luces de neón están prohibidas, así como cualquier otro accesorio que dificulte la vista de la placa.

Cabe resaltar que, la infracción G60, por circular con placas ilegibles o accesorios que no permitan la visibilidad de la placa, resta 20 puntos al conductor y tiene una multa de 396 soles.

El Coronel Araujo también aclaró que las luces direccionales, que se colocan a un lado de la moto en la parte de atrás, están permitidas ya que no dificultan la visibilidad de la placa. "Estas luces no tienen ninguna obstrucción y no dificultan la visibilidad de la placa", concluyó.