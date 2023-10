Huelga indefinida de trabajadores de EsSalud inicia hoy: hacen plantón en hospital Almenara

La medianoche del 10 de octubre marcó el inicio de una huelga nacional convocada por los trabajadores de EsSalud. A través de la Federación Centro Unión De Trabajadores Del Seguro Social De Salud, los empleados se congregaron en las puertas del hospital Guillermo Almenara, con la intención de hacer oír sus demandas. Wilfredo Ponce Castro, secretario general de la FECUT, explicó que la huelga se anunció tras la negativa de EsSalud a negociar sus demandas.

"Nosotros hemos ratificado el día de ayer con 150 secretarios generales de todo el Perú. Tenemos 150 sindicatos que ratifican el inicio de la medida. Estamos en huelga en todo el Perú y el señor César Linares ha convocado a nuestra organización. Sin embargo, lo que buscamos es el cumplimiento de nuestro convenio colectivo y acta extraproceso firmado en el Ministerio de trabajo en el mes de junio, no estamos buscando otra cosa", declaró Ponce a Buenos Días Perú.

El secretario general de la FECUT también aclaró que la organización no es intransigente y está abierta a buscar soluciones; sin embargo, insistió en que no renunciarán a su convenio colectivo, pues consideran que si lo hacen, los pacientes y asegurados también perderán sus derechos. El convenio colectivo en cuestión fue firmado en junio de este año, con la presencia del Ministerio del Trabajo; no obstante los trabajadores alegan que varios puntos acordados en el convenio no se han cumplido, incluyendo el pago de la CTS a los empleados que han cesado.

Cabe resaltar que, este paro afectará a los cerca de 14,000 pacientes que dependen de EsSalud a nivel nacional. Según Ponce Castro, la atención ambulatoria y los procedimientos se están viendo afectados, mientras que solo se están atendiendo las áreas críticas y las áreas de emergencia.

"Tenemos que responsabilizar al Gobierno. El Gobierno está haciendo deficiente al seguro social. A pesar de ello, con todas sus deficiencias, es el mejor de Latinoamérica. Pero es responsabilidad del gobierno no querer privatizar ni unificar con el Ministerio de Salud. Lo que tienen que hacer es fortalecer su propia sostenibilidad. Tienen que cumplir con su pago oportuno y con el porcentaje adecuado para que así tengan financiamiento y puedan tener sostenibilidad al seguro e incrementar su oferta", concluyó Ponce Castro.