Caen "Los Macheteros de SJL": intervienen taller clandestino donde desmantelaban vehículos robados

En una operación policial, los agentes del Escuadrón de Emergencia han logrado capturar a los integrantes de una banda criminal conocida como "Los Macheteros de San Juan de Lurigancho". Este grupo delictivo se dedicaba al desmantelamiento de vehículos robados, actividad que realizaban en un taller clandestino ubicado en el mencionado distrito.

La intervención policial se produjo tras recibir una alerta acerca de un posible desmantelamiento de vehículos en curso. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos personas que negaron estar desmantelando vehículos, sin embargo, en el taller se hallaron numerosas partes de distintas unidades vehiculares, tanto pequeños como grandes, incluyendo camiones y automóviles. Entre los hallazgos más significativos, se encontró el chasis de un carro que había sido reportado como robado. Este dato fue crucial para confirmar las sospechas de los agentes respecto a la actividad ilícita que se estaba llevando a cabo en el taller.

A pesar de las evidencias encontradas, los detenidos insistieron en que ellos no desmantelaban vehículos; no obstante, no pudieron dar una respuesta convincente a las preguntas de los agentes sobre la procedencia de todas las autopartes que se encontraron en el lugar.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer completamente las actividades de la banda y determinar la posible implicación de más personas en estos hechos. Asimismo, se están realizando las gestiones necesarias para identificar a los propietarios de los vehículos desmantelados y proceder a su devolución.