Municipalidad de Lince aclara que tienen 119 cámaras operativas, y no 30: "Han corregido acta fiscal"

En la intersección de la avenida Arequipa y el jirón Risso, una zona de Lince conocida por su alto índice de criminalidad, se llevará a cabo una importante actualización de las cámaras de seguridad. El objetivo de esta actualización es reemplazar las cámaras existentes, que datan de 2015 y no funcionan al 100%, con tecnología superior. El jefe de informática del municipio explica que las nuevas cámaras tendrán la capacidad de girar 360 grados, y tendrán un alcance de hasta 150 metros. Además, estos aparatos tendrán la capacidad de reconocer rostros y placas de automóviles.

SEÑALAN QUE HUBO CORRECCIÓN

Cabe resaltar que según el acta fiscal, se determinó que 106 de las 185 cámaras estaban inoperativas. El reporte hecho por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señala que de las cámaras operativas, solo 54 tienen una cobertura de grabación de 45 días, mientras que el resto están por debajo de las normas, es decir, no graban durante 30 días; ; sin embargo, la autoridad municipal aclaró que en realidad 119 cámaras estaban funcionando. La autoridad municipal afirmó que se ha hecho una corrección al acta fiscal y que en realidad hay 119 cámaras operativas.

"Debo aclarar de que este la información que se ha difundido, que nosotros tenemos 30 cámaras que no funcionan, en realidad eso no es verdad, nosotros en ese momento y mi persona en particular ha demostrado en ese instante que tenemos 119 cámaras que estaban funcionando (...) Ellos mismos han hecho una corrección y yo tengo el acta corregida", indicó a Buenos Días Perú.

Este cambio en la infraestructura de seguridad se produce después de un incidente el fin de semana en el que se detonó una granada a poco más de una cuadra de la intersección de Arequipa y Risso. La Municipalidad de Lince espera que la actualización de las cámaras de seguridad ayude a combatir la criminalidad en el distrito, especialmente en zonas donde operan bandas organizadas con impunidad.