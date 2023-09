Cae peligroso extranjero que extorsionaba a comerciantes en La Victoria

Agentes del Grupo Terna lograron la captura de un peligroso hampón de origen venezolano en el distrito de La Victoria. El presunto extorsionador y sicario fue identificado como Víctor Gonzales Salcedo.

Al momento de su intervención el sujeto llevaba en la cintura entre sus prendas un revolver abastecido con cinco municiones. Al ser interrogado señaló que portaba el arma por protección ya que era constantemente amenazado por integrantes de la temida banda delincuencial “El Tren de Aragua”.

El detenido señaló que el revolver lo compró en La Cachina, por 700 soles, y si no cobraba cupos y hacia lo que le pedían estaba amenazado que su familia pagaría las consecuencias.

“Los del Tren de Aragua me quieren matar, me dicen que yo los cobró (…) por eso uso el arma yo no me voy a dejar matar” indicó el detenido a los agentes del Grupo Terna.

Cabe señalar que los agentes del orden sospechan que en La Victoria dos organizaciones de extorsionadores y sicarios se estarían disputando el control de los negocios del lugar.