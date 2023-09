San Juan de Lurigancho: escolar es acuchillado en la nuca por resistirse a robo

El pasado martes 19 de setiembre, un estudiante fue víctima de un violento robo en San Juan de Lurigancho, en el que un delincuente lo acuchilló en la nuca para robarle sus pertenencias. A pesar de la gravedad del ataque, el menor se encuentra estable.

Rosa, la madre del menor, relató a Buenos Días Perú que su hijo había salido de casa temprano para entregar un trabajo escolar a una compañera, antes de dirigirse al colegio. Sin embargo, durante su trayecto de regreso, fue atacado por un delincuente que, al parecer, lo había estado siguiendo.

El incidente fue captado por las cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió identificar al agresor; no obstante, hasta el momento, las autoridades no han logrado detenerlo. Esta situación ha generado indignación en Rosa, quien exige mayor seguridad en la zona y una pronta respuesta de la Policía.

La mujer indicó que ya ha presentado la denuncia en la comisaría de Zárate, pero hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta. "El comisario me dijo que vendría por la mañana al lugar de los hechos, porque ahora tienen mucho trabajo por el estado de emergencia, pero hasta ahora no me ha llamado", manifestó.

Mientras tanto, ella solo espera que las autoridades actúen con prontitud para detener al agresor y garantizar la seguridad de su hijo y de otros estudiantes.