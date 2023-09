SMP: Joven lleva 20 días desaparecido tras citarse con mujer que conoció en una aplicación de citas

Julio Castillo Sarabia, un joven peruano, desapareció hace 20 días tras presuntamente encontrarse con una mujer que conoció a través de una aplicación de citas. La última vez que lo vieron fue el 7 de septiembre, cuando salió de su casa para ver un partido de fútbol de Perú vs. Paraguay con algunos amigos.

La hermana gemela del desaparecido, Carla, indicó que él salió de su casa vestido con una polera, un pantalón jean y zapatillas y se dirigía a una vivienda cercana a la suya para ver el encuentro deportivo. Después de eso, no volvió a ser visto. Lo que hace que este caso sea aún más desconcertante es que Julio no se llevó ninguna de sus pertenencias, ya que dejó su carro, su DNI, y todas sus tarjetas de crédito. Incluso, dejó un vaso de chicha servido en su casa, lo que indica que tenía la intención de regresar, explicó la familiar a Buenos Días Perú.

Según Carla, las personas con las que Julio estaba viendo el partido afirmaron que él se fue antes de que terminara el encuentro para encontrarse con una mujer con la que había estado chateando a través Tinder; sin embargo, no pudieron proporcionar más detalles sobre la mujer o el encuentro.

Asimismo, informó que ya pusieron la denuncia en la comisaría de San Martín de Porres, y la Policía ha intentado rastrear el paradero de Julio a través del GPS de su teléfono móvil; no obstante, hasta ahora, sus esfuerzos no han dado resultado. El teléfono de Julio está apagado y no ha habido movimiento en sus cuentas bancarias desde su desaparición.

Las dos personas que vieron a Julio por última vez también están siendo consideradas en la investigación. Aunque la familia de Julio no sabe mucho sobre su relación con estas personas, son las últimas que lo vieron y podrían tener información crucial sobre su paradero.