'Calle del terror' en SMP: Vecinos denuncian que ola de robos al paso continúa pese a estado de emergencia

Vecinos de la calle 20 de la Urbanización Villa Universitaria, en San Martín de Porres, denuncian que viven en constante temor debido a los frecuentes asaltos que ocurren en la zona. Esta zona es conocida como "la calle del terror" por los propios residentes debido a la cantidad de robos que se registran.

Las cámaras de seguridad, instaladas por los mismos moradores tras reunir una suma de dinero, han capturado numerosos incidentes delictivos. Uno de los casos más recientes involucra a una mujer y su hija que fueron asaltadas en la puerta de su casa. Otro incidente reciente involucra a una joven que fue asaltada por dos hombres que llegaron en una mototaxi. Uno de los hombres se bajó del vehículo, se acercó a la joven y le arrebató su teléfono celular.

Los vecinos, cansados de la situación, han hecho un llamado a las autoridades para que se tomen medidas efectivas. A pesar de que San Martín de Porres ha sido declarado en estado de emergencia, los robos continúan siendo una constante. Los residentes indican que, incluso en sus propias casas, no se sienten seguros. En algunos casos, los ladrones ingresan a las viviendas para robar.

INSEGURIDAD SIGUE PESE A ESTADO DE EMERGENCIA

Los residentes piden a las autoridades que intervengan de manera efectiva y que no solo se limite a declarar el estado de emergencia. Un vecino señaló que, a pesar de la presencia de una caseta de serenazgo a pocas cuadras de distancia, no se sienten seguros. Según él, los serenos están desarmados y no pueden hacer frente a los delincuentes que portan armas.

Además, los moradores han comenzado a tomar medidas de protección propias, como instalar rejas en sus viviendas; sin embargo, señalan que la municipalidad les pone trabas para hacerlo.