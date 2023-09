SJL: dueños de discotecas y bares protestan porque se verán afectados por estado de emergencia

En la cuadra uno de la avenida Los Jardines Oeste, en San Juan de Lurigancho, empresarios de discotecas, restobares y otros negocios de entretenimiento se han reunido para protestar por el impacto negativo que tendrá estado de emergencia en sus negocios.

Los trabajadores, por su parte, temen ser despedidos debido a las posibles pérdidas que esta situación podría generar. "Estamos cansados de abusos. No solo somos víctimas de la delincuencia y extorsionadores, sino también de nuestras autoridades, que están cerrando nuestros negocios. Necesitamos trabajar. Ya venimos golpeados de la pandemia, fuimos los últimos en reabrir, y no es posible que nos cierren nuevamente. Necesitamos apoyo para poder seguir adelante", expresó uno de los empresarios.

Los hombres de negocios también señalan la falta de una presencia policial constante en la zona, que solo parece reaccionar tras un hecho delictivo. Solicitan más policías de inteligencia y agentes encubiertos para combatir de manera efectiva la delincuencia.

DENUNCIAN QUE HABRÁN FIESTAS A PUERTAS CERRADAS

Un dueño de cuatro locales nocturnos, en este distrito, se mostró preocupado por las familias que dependen de sus negocios. "Nuestro horario principal es a partir de las once de la noche hasta las tres de la mañana. Aquí se ve afectado no solo mi negocio, sino decenas de familias. Además, esto generará un cambio hacia las fiestas privadas, que seguirán ocurriendo pero de manera informal, lo cual no soluciona nada", afirmó. "Matan al formal para crecer y para darle vida al informar", enfatizó.

"Nos están dejando en la calle. ¿Qué quieren, que nos volvamos delincuentes? Queremos trabajar", expresó uno de los empleados, que representa a cajeros, azafatas, personal de seguridad y de mantenimiento, entre otros.

Los empresarios y trabajadores solicitan reunirse con el alcalde y las autoridades municipales para buscar soluciones que no perjudiquen su derecho al trabajo. Asimismo, reiteran su pedido más efectivos policiales en el distrito y medidas a largo plazo para combatir la inseguridad, ya que el impacto de esta situación no solo afectaría a su rubro, sino también a taxistas, restaurantes cercanos y vendedores ambulantes.

"Si sumamos a todos los locales de entretenimiento de nuestro distrito, son más de mil familias que se quedarían sin trabajo", concluyó uno de los empresarios.