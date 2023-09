Estado de emergencia en SMP: cae banda de ladrones de autopartes durante la madrugada

En la intersección de las avenidas Canta Callao y Bertello, en San Martín de Porres, se realizó una operación especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que resultó en la captura de una banda criminal que se dedicaba al robo de autopartes. Así ha iniciado este período de estado de emergencia declarado para este distrito que durará 60 días.

La Policía atrapó a los sospechosos en el acto de desmantelar un vehículo durante la madrugada de este miércoles. Fuentes policiales indicaron que antes de la intervención, los sujetos ya habían logrado desmontar varias partes del carro, entre ellas la batería.

De manera oficial se dio a conocer que los arrestados -identificados como Álvaro Mata Sánchez, Jamie Axel Aldana Ortiz y Alexander Urrutia Castillo- cuentan con antecedentes por receptación y, ahora, se encuentran detenidos en espera de las acciones correspondientes por parte del Ministerio Público.

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

El coronel Marco Conde, que lideró la intervención, explicó que este tipo de acciones hacen parte de las operaciones continuas y permanentes llevadas a cabo por la policía para combatir el crimen en la zona de San Martín de Porres y otros distritos. La estrategia se basa en trabajar coordinadamente con la comisaría y el patrón de emergencia para localizar y capturar a integrantes de bandas criminales dedicadas a cometer hurtos agravados de accesorios de vehículos.

Durante la intervención, la policía encontró una serie de herramientas que estos sujetos utilizaban para desmantelar los vehículos, tales como tijeras y utensilios para desmontar las partes de los carros, cortar cables y llevarse los accesorios.

Los sospechosos, según informó el coronel Conde, solían dar entre tres y cuatro vueltas para sustraer los accesorios de los vehículos, a menudo, muy cerca del domicilio de los propietarios. A pesar del peligro aparente, parecían no mostrar ningún temor. No obstante, gracias a la rápida intervención de las autoridades, esta vez no lograron escapar.