Mujer acusa a su expareja de incendiar su casa e intentar matarla: “No querían aceptarnos la denuncia”

Presunto intento de feminicidio . En Puente Piedra se ha reportado el incendio de la vivienda de una mujer. La agraviada denuncia que el siniestro lo habría provocado su expareja al intentar asesinarla.

La agraviada presenta numerosos moretones en el cuerpo producto de las agresiones de su expareja. Estas heridas dan cuenta de la ferocidad de este hombre, que la habría encerrado en mitad del incendio.

"Quiero que se haga justicia", señaló la mujer.

Este sujeto ha sido identificado como Jonatan Córdova Guzmán y se encuentra actualmente detenido. La mujer señala que tanto ella, como sus hijos han perdido casi todas sus pertenecías.

FAMILIARES TEMEN POR LA VIDA DE LA MUJER

La tía de la víctima relata que este hombre ya habría agredido anteriormente a su sobrina y que días atrás la había amenazado con prender fuego a su vivienda. La mujer precisa que este incidente se habría producido tras una broma a este sujeto.

“No querían aceptarnos la denuncia”. Por otro lado, señala que el poner la denuncia en la Comisaría La Ensenada ha sido sumamente complicado ya que los efectivos policiales le exigen pruebas para acusar a este hombre.