VMT: Padres protestan por pésimas condiciones de colegio donde menores se electrocutaron

Un grupo de padres de familia están protestando en las inmediaciones de un colegio de Villa María del Triunfo, luego de que uno de sus estudiantes sufriera un accidente de electrocución dentro de sus instalaciones. Inconformes con las condiciones en las que se encuentran las aulas y las zonas comunes, mostraron su descontento al conversar con cámaras de Buenos Días Perú.

Los denunciantes han descrito la situación como grave y afirman que llevan años lidiando con las deficiencias de la infraestructura de la escuela y que no es la primera vez que se presentan incidentes de riesgo para los alumnos. Entre las problemáticas mencionaron un caso de abuso sexual por parte de un docente en el pasado. Aseguran que sus reclamos solo son atendidos cuando se hace pública la problemática a través de la prensa. Su indignación no es menor, ya que se sienten abandonados por el sistema educativo y el Estado, a pesar de las reiteradas denuncias presentadas. Asimismo, indican que su postura es firme y no cesarán en su protesta hasta lograr ser escuchados por las autoridades competentes.

Durante un recorrido por el perímetro de la escuela, se evidenciaron aulas en condiciones precarias, algunas de ellas en estado de desuso, con rajaduras significativas en las paredes. Se constató la acumulación de material inservible y basura en las inmediaciones. Además, los padres recalcan la falta de condiciones de seguridad para los estudiantes, al señalar espacios con materiales punzantes y buzones de agua al descubierto a los que los niños pueden acceder fácilmente y que representan un claro riesgo.

PIDEN CAMBIO DE DIRECTOR

Los apoderados responsabilizan a la gestión del director actual, a quien consideran incapaz de atender adecuadamente las necesidades de la institución y de los alumnos; exigen su destitución y la contratación de alguien que realmente se preocupe por el bienestar y la seguridad de los estudiantes. Los padres también se refirieron a la visita que la ministra de Educación realizó recientemente a la institución, sin embargo no se ha presentado una solución satisfactoria a sus problemas. Por lo que los padres, lejos de retroceder, han decidido continuar sus protestas hasta lograr un cambio significativo en este colegio.