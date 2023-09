Minedu: suspenden clases en colegio de VMT donde menores se electrocutaron

La ministra de Educación, Miriam Ponce Vértiz, se apersonó a una institución educativa en Villa María del Triunfo, tras reportarse un incidente en el que un estudiante recibió una descarga eléctrica dentro del colegio.

Durante su visita, Ponce confirmó la presencia de irregularidades en las instalaciones eléctricas de algunas aulas. En virtud de esta situación, se tomó la decisión de suspender las clases hasta que la seguridad de los estudiantes esté garantizada. La clases presenciales serán reemplazada por clases virtuales mientras se lleva a cabo la revisión y reparación de la infraestructura escolar afectada. Además, señaló que es imprescindible que las direcciones regionales de educación y los directores de las escuelas cumplan con su deber de brindar instalaciones seguras para la comunidad estudiantil. Esto no solo se limita a esta escuela en particular, sino que se extiende a todas las instituciones educativas a nivel nacional.

La ministra enfatizó el papel del Ministerio de Educación como ente rector y su responsabilidad de formular políticas, pero también destacó la importancia de los responsables directos de los planteles escolares de asegurar que se cumplan estas políticas. Esta no es solo una tarea del Ministerio, sino un esfuerzo conjunto que requiere la participación de todos los niveles de gobierno, desde los directores hasta las UGEL, manifestó la titular del Minedu.

"Estamos hablando de más de 50.000 escuelas (...) los directores cumplan también la función que tienen las UGEL, que son lo más cercano a las escuelas y en ese sentido también tienen que hacer una supervisión es parte de su función, eso no quiere decir que el ministerio no haga operativos de inspección, pero son aleatorios, no podemos llegar a 50,000 escuelas", declaró a la prensa.

Finalmente, Ponce Vértiz destacó la importancia de que todos cumplan con su función, desde los gobiernos nacionales, regionales y locales hasta los mismos padres de familia. En su visión, las instituciones educativas son la piedra angular del sistema educativo y deben ser la prioridad en el rescate de nuestros niños. El resguardo de su seguridad es la responsabilidad de todos, aseguró. La Ministra de Educación continuará supervisando personalmente la situación en esta y otras escuelas, con el objetivo de garantizar que nuestros niños puedan desarrollarse en un entorno seguro y propicio para su aprendizaje.