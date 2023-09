En lo que va del año, 2830 adolescentes fueron intervenidos por infligir la ley

Cada día son más los menores de edad que caen en el mundo de la delincuencia. Un incremento de menores de edad delinquiendo puso en alerta al Grupo Terna, por lo que, se mimetizaron en la avenida Luna Pizarro para descubrir quienes habían desatado el terror en la zona a través del arrebato de celulares.

Grande fue la sorpresa tras intervenirlos que se trataba de una banda delincuencial conformada por menores de edad.

Los cuatro menores de edad que se repartían en la avenida, en un lado estaban dos y al otro dos y al visualizar a su víctima mediante señas llegaban al vehículo que estaba detenido y le arrebataban el celular para luego darse a la fuga, señaló el jefe del Escuadrón Verde, coronel Walter Palomino.

Tras su preocupante confesión, se confirmó que se trataba de la banda conocida como “Los Tilines de Luna Pizarro”, conformado por 4 menores de edad.

Uno de ellos tiene apenas 14 años y no teme relatar su fechoría con total frescura, pues sabe que no se irá preso. Incluso, no duda en mostrarse indignado cuando es reconocido por su víctima.

Él al igual que sus tres amigos del barrio se habían adueñado de la cuadra, teniendo siempre la protección de su familia, por eso, tras ser vistos por el Grupo Terna en flagrancia delictiva, corrieron rápidamente a su escondite, hallado en su propia casa. Precisamente en una quinta donde vivian con su familia y lo más sorprende es que era a 100 metros del lugar donde arrebataban los celulares.

Sin embargo, las cifras preocupan, pues según información de la PNP, de enero a junio, 2830 adolescentes fueron intervenidos por infligir la ley.