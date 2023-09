Municipalidad de Miraflores empadronará a motorizados que realicen delivery por aplicativos

Casos de falsos repartidores de delivery asaltando a transeúntes en Miraflores podrían reducirse tras una iniciativa de la municipalidad distrital, que busca empadronar a los motociclistas que realizan este servicio por aplicativo.

"Hay una aplicación que está desarrollando la municipalidad que hacer que en línea estos que ofrecen los servicios de delivery se registren, adjunten toda la documentación que se requiere", indicó Renzo Vallejos, subgerente de Movilidad Urbana de Miraflores.

Para llegar a ser identificado por la autoridad distrital, el repartidor debe presentar los siguientes requisitos: el SOAT, el brevete y la tarjeta de propiedad. e

El funcionario municipal explicó que esta medida no es de carácter obligatorio, pero los motorizados que cumplan con la iniciativa tendrán cierto beneficio.

"Son libres de empadronarse o no, los que no están dentro de este padrón no van a tener la facilidad de lo que es la fiscalización rápida", detalló.

Vallejos puntualizó que la ordenanza prevé espacios para que los repartidores se estacionen de manera ordenada y sin afectar el tránsito. La medida se pondrá en ejecución al cien por ciento dentro de 180 días, pero previamente harán un trabajo de difusión y capacitación.