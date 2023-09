Emolienteros tienen que reducir gotas de limón en bebidas por alza de precio

El incremento en el precio de los limones está afectando considerablemente a los vendedores ambulantes de emolientes en Perú, tales como Evaristo Bautista, secretario de la asociación de vendedores ambulantes en La Victoria.

Como el limón es un ingrediente fundamental en sus recetas, no pueden simplemente eliminarlo, ya que esto afectaría el sabor y la aceptación de la bebida por parte de sus clientes. En lugar de esas medidas drásticas, Evaristo ha optado por reducir la cantidad de limón que usualmente utiliza sin elevar los precios de su producto, lo que le ha permitido mantener a su clientela regular.

Antes de la inflación, los precios de los limones rondaban los dos o tres soles por kilo. Pero Evaristo indicó que ahora tiene que pagar entre 13 y 14 soles por el mismo peso, a menudo por limones de menor calidad. Esta inflación significa que aunque sigue vendiendo su emoliente al mismo precio, sus ganancias se han reducido casi en un 50%. A pesar de la situación desalentadora, Evaristo se mantiene firme, con la esperanza de que los precios vuelvan a la normalidad con la próxima cosecha. Está dispuesto a continuar esta tendencia hasta al menos diciembre, cuando espera que la nueva producción de limones alivie la actual inflación de los precios.

Evaristo no es el único afectado por esta situación. Muchos vendedores ambulantes de emolientes de la zona se están viendo obligados a adaptarse, cada uno de ellos implementando sus propias estrategias para sobrellevar el impacto económico del aumento en el precio de los limones. Algunos, por ejemplo, han optado por vender su emoliente a diferentes precios, dependiendo de si el cliente desea o no limón en su bebida. En esta coyuntura, la solidaridad es fundamental; los vendedores se reúnen periódicamente para discutir posibles soluciones y estrategias de adaptación. No descartan tampoco obtener ayuda gubernamental para enfrentar la crisis económica generada por el aumento exorbitante del precio de los limones y otros productos.

A pesar de la entrada al mercado de limones importados, muchos vendedores prefieren continuar usando limones peruanos, aunque estos sean más caros, asegurando que el sabor no se compara. Al final, lo que buscan es satisfacer a sus clientes y continuar vendiendo sus bebidas.