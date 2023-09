Hombre muere al caer en llamas de edificio en Gamarra: sus restos son trasladados a Ayacucho

Un hombre perdió la vida tras caer desde la parte alta de una galería en llamas en La Victoria. La víctima ha sido identificada como Efraín Fernández Flores, un comerciante de 38 años que había estado trabajando en el área de Gamarra durante los últimos 15 años.

Los hechos sucedieron en la galería situada en el jirón Antonio Bazo durante la madrugada de este último domingo. Los vecinos y trabajadores del distrito lograron apagar el incendio.

Mientras se especula con diversas teorías sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Fernández Flores, la confirmación oficial aún está pendiente. Durante las diligencias, la policía encontró un mensaje en los bolsillos del occiso: se trataría de una carta donde revelaría que problemas con su actual pareja.

Según los testigos de la zona, Fernández Flores cayó desde el piso once del edificio y no desde el séptimo, como se indicó inicialmente. Además, indican que no están convencidos de que el incidente haya sido un caso de suicidio.

Los familiares de Fernández Flores informaron que sus restos ya han sido trasladados a su ciudad natal, Huamanga en Ayacucho, donde esperan para darle el último adiós.