Capturan el rostro de un hampón que asaltó botica en SMP: “que si no me movía me iba a matar”

¡Captado en cámara! Un hampón no tuvo reparo en amenazar a una trabajadora que se encontraba embarazada con el fin de asaltar una botica en San Martín de Porres. Afortunadamente se logró registrar en video el rostro del delincuente.

El criminal fingió sentir una dolencia y solicitó que se le aplicara una inyección. Una vez que la inocente trabajadora se acercó a él para administrarle el medicamento, el delincuente sacó un arma y la amenazó sin importarle el embarazo de la joven.

“que si no me movía me iba a matar”, relató la agraviada.

El hampón se habría robado aproximadamente 2 mil soles de las ganancias del día. Los vecinos de la zona denuncian la falta de seguridad en la zona y sentirse desprotegidos ante la alta ola de criminalidad.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Las cámaras de seguridad del establecimiento lograron captar el rostro del hampón. El delincuente estaba vestido de negro y se encontraba con el rostro descubierto al momento del asalto. Se espera su próxima captura.