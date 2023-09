Municipio de Los Olivos y ATU realizan operativo contra combis y cústers “piratas”

En el distrito de Los Olivos en la carretera Panamericana Norte en el cruce con la avenida Alfredo Mendiola, personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en coordinación con la municipalidad de dicho distrito realizan un operativo contra las unidades tipo combis y cústers que realizan el servicio de transporte público de manera informal.

El operativo se da gracias al convenio de cooperación entre la ATU y la municipalidad distrital de Los Olivos, de la mano con la Policía Nacional del Perú, con el fin de recuperar el orden y reforzar las acciones de fiscalización contra el transporte informal en beneficio de los usuarios.

Durante el enlace en vivo con Buenos Días Perú, junto a agentes de tránsito de la PNP varios vehículos fueron intervenidos, no solo por la gran cantidad de papeletas acumuladas, sino también porque alguno conductores no contaban ni siquiera con un permiso para conducir, como el caso de algunos choferes de origen extranjero que no tenían licencia para manejar en nuestras calles.

Las unidades infractoras fueron llevadas al depósito distrital con ayuda de grúas.

Cabe señalar que la ATU exhorta a los usuarios a utilizar servicios de transporte formal. Asimismo, reafirma su compromiso de seguir trabajando para ofrecer a los limeños y chalacos un servicio rápido, seguro y formal.