Carabayllo: denuncian que indigente se apoderó de parque y ataca a mujeres de la zona

Vecinas de Carabayllo se encuentran asustadas porque indican que un indigente se ha apoderado de una parte del parque 14 Incas, y cada vez que ellas pasan por el lugar, el sujeto les tira botellas y las amenaza de muerte.

Los residentes señalan que este hombre se encuentra desde hace dos años aterrorizando a niñas y adultas, y que solo en las mañanas se retira de la losa, pero regresa en las noches. Recientemente, varias moradoras han sido amenazadas de muerte, por lo cual han intentado levantar una denuncian en la comisaría del sector, pero no han podido.

"Yo agarré a mis hijos y me fui a la comisaría, pero me dijeron que no podían hacer nada, que tenía que haber flagrancia para que puedan actuar, pero nosotras estamos asustadas, porque no hay que esperar que haya una muerte o algo grave para que recién nos atiendan", indicó una agraviada a Buenos Días Perú.

