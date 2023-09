¡Insólito! Camioneta es arrastrada al mar en Miraflores porque conductor se habría quedado dormido

La camioneta de un hombre tuvo que ser rescatada después de ser arrastrada por las olas en la playa Los Delfines, ubicada en Miraflores.

Agentes de la Policía Nacional, personal de la Unidad de Salvataje y miembros del Serenazgo de Miraflores llegaron al lugar tras ser alertados por algunos ciudadanos de que el vehículo de color rojo se encontraba en medio del mar y poder sacarlo de ahí. Es así que, con la ayuda de una grúa, y contra la intensa marea debido a los oleajes anómalos, lograron retirar el automóvil.

Tras sacar la unidad vehicular del océano, se informó que el conductor no se encontraba dentro de ella. Asimismo, y de manera insólita, el chofer no pudo explicar bien cómo es que su carro terminó ahí, ya que según indicó, "no recuerda y recién reaccionó cuando se encontraba dentro del mar", por lo que aparentemente se habría quedado dormido. No obstante, él salió a tiempo antes que el carro de color rojo fuera totalmente arrastrado.

Finalmente, la grúa se posicionó en una zona especial para poder remolcar el auto, el cual fue retirado con dificultad debido a las rocas de las orillas.