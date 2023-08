SMP: Le rompen la cabeza a dueño de restaurante tras robarle S/4 mil durante feriado

Dos delincuentes atacaron al dueño de un restaurante, ubicado en la avenida Canta Callao, en el distrito de San Martín de Porres.

La esposa de la víctima indica que dos sujetos llegaron la tarde del miércoles a su restaurante, y golpearon con la cacha de la pistola a su marido en la cabeza, para luego llevarse más de cuatro mil soles.

"Eran dos hombres altos de origen venezolano, estábamos a punto casi de cerrar y uno de mis comensales todavía estaba dentro y es ahí donde le han apuntado con arma de fuego y también a mi pareja. Después de llevarse le han tirado el cachazo la en la cabeza, rompiéndosela", explicó a Panamericana Televisión.

Los criminales habrían aprovechado la festividad de Santa Rosa de Lima para cometer el atraco. Asimismo, la mujer asegura que no es el único robo ocurrido en la zona, y que estos asaltos se suscitan a diario. "No hay ni un día que no dejen de robar en esta esquina", indicó.

La comisaría de Sol de Oro se encarga de las investigaciones correspondientes. Los videos de las cámaras de seguridad los ayudarán para dar con la identidad de los dos facinerosos.