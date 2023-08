Hombre muere al intentar frustrar robo de camioneta: familia acusa a compañero de trabajo de estar involucrado

Un padre de familia murió al intentar impedir el robo de la camioneta de su trabajo en el Callao. Ahora, su familia pide que se aceleren las investigaciones del caso, ya que sospechan que habría otro involucrado.

La víctima, identificada como Pablo Juan Rondón Zamudio de 43 años, trató de evitar que un grupo de criminales se lleven el vehículo que pertenece a la empresa de carga pesada para la cual él trabajaba. Inclusive, las cámaras de seguridad del lugar captan a Rondón realizando algunas maniobras para frustrar el escape de los malhechores, quienes en todo momento le disparan. Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, el hombre terminan alcanzado por varios impactos de bala que acabaron con su vida.

Tras una semana del homicidio, la familia está exigiendo que las autoridades aceleren la investigación, porque sospechan que no solo se trataría de delincuentes, sino que habría otra persona detrás de este crimen.

Según narra la hermana del occiso, él tenía que regresar de viaje e ir directamente hacia la oficina a dejar esta camioneta; sin embargo uno de sus compañeros, identificado Junior Alejandro Olivares de 34 años, le habría pedido que lo deje en su casa, en la urbanización Los Portales, ubicado en el Callao, donde interceptan al padre de familia y se suscita los hechos con el trágico desenlace. Además, la mujer indica que hasta el momento Olivares no se ha contactado con ellos para explicar que sucedió ese día.

"Él no nos ha dado la cara, a él no le han hecho nada, no le han golpeado, no la han disparado, solamente mi hermano", indicó a Buenos Días Perú.

Asimismo, reveló que los ladrones tampoco se habrían llevado otros objetos de valor, dentro de la mercadería que llevaba Rondón Zamudio y que estaban valorizados en 140 mil dólares, solo se robaron el vehículo.