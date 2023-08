Municipio de VES y vecinos enfrentados: denuncian que los multaron por mejorar su barrio

Cansados de sentirse abandonados por las autoridades, los vecinos del Sector III Grupo 9, en Villa El Salvador, decidieron construir con su propio dinero un espacio recreativo donde los niños y adultos puedan pasar la tarde; sin embargo, denuncian que ahora están siendo multados por la Municipalidad de Villa El Salvador por esta obra.

Cámaras de Buenos Días Perú llegaron a la zona para recoger la queja de los residentes, quienes indican que solo buscaban mejorar su vecindario, ya que esperaron por mucho tiempo que el municipio se acordara de poner áreas verdes y juegos en este sector. Inclusive, ellos señalan que han construido su propia caseta de serenazgo para poder combatir la delincuencia en la zona. Asimismo, han instalado cámaras de seguridad y sembrado áreas verdes.

Los residentes manifiestan que los problemas con la municipalidad comenzaron desde que iniciaron la construcción de una cancha de grass sintético, es ahí que personal edil llegó para clausurar dicha obra.

COMUNA SE PRONUNCIA

No obstante, tras realizarse la denuncia en vivo, el gerente de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador se apersonó al lugar para aclarar la situación, y dijo que ellos habían dado permiso a los vecinos para el mejoramiento del parque, pero no para la construcción de una cancha deportiva. Además, agregó que se buscarían lucrar con la entrada a dicho espacio, lo cual no estaría permitido, ya que es un espacio público.