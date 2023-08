Víctima de 'Loco Manguera' teme que lo suelten por segunda vez: "Amenazó con hacerme daño"

Por segunda vez, el delincuente conocido como 'Loco Manguera' fue detenido por serenos de la Municipalidad de Pueblo Libre. Kelvin Vega Matos fue intervenido por los agentes municipales, luego de asaltar una tienda e intentar huir subiendo por las escaleras una vivienda ubicada en la cuadra 5 del jirón Pedro Torres Malarín.

El agraviado, propietario del local atacado por el malhechor en varias oportunidades, indicó que teme por su vida, ya que 'Loco Manguera' lo amenazó directamente de muerte.

"Él me amenazó diciendo que tiene su gente, me va a matar y yo trabajo solo aquí, y por eso tengo temor, y tengo temor que le pueden soltar y me haga daño", declaró la víctima a Panamericana Televisión.

Por su parte, la alcaldesa Mónica Telló mencionó que están reforzando la seguridad en el distrito.

"En esta primera convocatoria ya hemos llegado a 247 efectivos de serenazgo, la proyección es llegar a 400 antes que termine el año. Asimismo ya hemos actualizado 8 módulos de seguridad ciudadana y con la proyección en estas próximas semanas inaugurar dos nuevo módulos", indicó la burgomaestre.

Además, la gestión liderada por Tello señaló que comprarán 20 camionetas y 15 motos para fortalecer el patrullaje.