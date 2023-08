Municipio de SJL responsabiliza a gestión anterior por irregularidades en 'Vaso de Leche'

La Fiscalía realizó un operativo en la oficinas de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho ante presuntas irregularidades en el proceso de selección de los alimentos destinados al programa 'Vaso de Leche" este último miércoles por la mañana.

La gerenta municipal, Gina Gálvez Saldaña, informó que el Comité de Selección ha retrotraído el proceso y que lo que hoy ocurre en la comuna corresponde a la gestión anterior.

"Lamentablemente la gestión anterior no hizo la adquisición de los productos del Vaso de Leche a tiempo. Durante el año pasado hay procesos de selección que se iniciaron y se detuvieron el año pasado, y que no continuaron porque se tienen que repartir con la avena. De acuerdo a la norma tienen que ser distribuidos la leche con la avena", indicó Gálvez.

"Lamentablemente a veces no conocen la norma completa y eso es lo que ocurre, yo no puedo distribuir solo la leche sin la avena, porque estaría yo incumpliendo no solamente la norma, sino cayendo en un ilícito penal", agregó.

Los representantes del Ministerio Público hicieron un llamado a todas las autoridades municipales, ya que estarán haciendo intervenciones permanentes a nivel nacional, como lo hicieron ayer en diferentes municipios de Chanchamayo, Andahuaylas, Cusco y Tumbes.

"Una exhortación a los funcionarios respecto de no cometer el delito de emisiones por la naturaleza y la actuación, porque se está perjudicando a niños en situación de pobreza y pobreza extrema. Vamos a estar en permanente supervisión respecto a la actuación de los funcionarios públicos de esta dependencia municipal y de las municipalidades en las que estamos actuando en forma simultánea a nivel nacional, y que también se sepa que esta actuación se va a repetir en otras municipalidades en los cuales podamos advertir algún tipo de de irregularidades", indicaron.