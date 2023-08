Renzo Reggiardo a favor de plan Bukele: "La lucha contra la criminalidad requiere de medidas asumidas con liderazgo"

El teniente alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, se mostró a favor de implementar el denominado 'Plan Bukele' en el Perú. El funcionario municipal comentó que los índices de inseguridad ciudadana se han desbordado, por lo que es necesario adoptar algunas medidas similares a las del gobierno de El Salvador.

"Y en El Salvador hay experiencias exitosas, creo que lo que más importante es resaltar el liderazgo que ha asumido su primer mandatario para contrarrestar el avance de la delincuencia, que puedan haber excesos o no, no me corresponde a mí comentarlo, pero que evidentemente la lucha contra la criminalidad requiere de medidas asumidas con liderazgo", declaró Reggiardo a la prensa.

Además, pidió al Congreso aprobar el pedido de facultades en materia de seguridad ciudadana que solicitó la presidenta Dina Boluarte, durante su último mensaje a la Nación.

Asimismo, se pronunció sobre la controversia entre la municipalidad y Rutas de Lima y dijo que están evaluando aplicar otras medidas, dado que el tiempo para una conciliación llegó a su fin.

Estas declaraciones se dieron en luego que el teniente alcalde participara junto al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en la clausura del Segundo Congreso Internacional de Flagrancia.