La Victoria: fiscalizadores agreden brutalmente a trabajadores de funeraria por un cono

Funcionarios de la Municipalidad de La Victoria agredieron a dos trabajadores de una funeraria ubicada frente al hospital Almenara. Cámaras de seguridad del local registraron a los fiscalizadores pateando y tirando puñetes a los empleados.

Los denunciantes señalan que los agentes municipales pasaron por los exteriores del establecimiento y levantaron el cono que se encontraba en la vía, es en ese momento que los trabajadores salieron a pedir explicaciones, pero solo recibieron golpes como respuestas.

"Mis compañeros y yo salimos a ver por qué motivo se llevan el cono y la respuesta de los de la fiscalización fue agredirnos. Nos dieron con palo, nos dieron con escudo, nos dieron puñete, nos dieron con todo. Tres o cuatro personas me agarraron y me tumbaron al suelo, me patearon la cara ,quedé un poco mareado y ahí me siguieron pegando con un palo de escoba", indicó uno de los agraviados a Panamericana Televisión

A causa de la violenta agresión por parte de los diez agentes de fiscalización, el trabajador quedó con varios moretones en la cara, el brazo y la mano.

SEPARADOS DE LA COMUNA

Por su parte la Municipalidad de la Victoria anunció, a través de un comunicado, el retiro de los diez fiscalizadores que participaron en la intervención. Asimismo, informó que los denunciará penalmente ante la autoridad competente por agresión y abuso de autoridad.