¡Indignante! Detienen a mujer cuando iba a denunciar a su agresor que intentó atacarla con un cuchillo

Una joven de 20 años denuncia que terminó brutalmente golpeada por su expareja, quien además la amenazó con un cuchillo tras una discusión, pero lo más indignante del caso es que fue detenido cuando hacer la denuncia a la comisaría de La Huayrona.

La mujer indicó que no es la única vez en la cual fue víctima de maltratos y agresiones, ya que de los cuatro años de relación, señala que dos fueron una pesadilla, donde primaban los golpes e insultos.

"No denuncié antes por miedo, porque siempre decía de que me iba a hacer algo, o se reía de mí y se burlaba de mí", declaró a Buenos Días Perú.

La agraviada también denunció que su agresor, identificado como Alex Urteaga presentó una denuncia en su contra, por lo que al dirigirse a la comisaría le indicaron que la agresión era mutua y, según indicó, la mantuvieron detenida por 48 horas.

"Me mantuvieron detenida por 48 horas, estando con mi cuerpo de que no podía ni sentarme ni ir al baño al ajuste fue fui dos tres veces al baño por esos dos días no pude ir más por el dolor", declaró.

La joven exige justicia y garantías para su vida, porque teme que su agresor tome represalias en su contra tras hacer pública su denuncia.