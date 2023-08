Sigrid Bazán denuncia presunta agresión por funcionario municipal de Comas: "Me sentí hostigada"

Un incidente se reportó durante la visita de la congresista Sigrid Bazán en la municipalidad de Comas. Entre abucheos por parte de algunos vecinos, la parlamentaria denunció que funcionarios municipales la agredieron e inclusive le cerraron la puerta del municipio cuando quiso ingresar.

La legisladora acudió junto a un grupo de comerciantes ambulantes para poder hablar con las autoridades ediles, ya que los vendedores informales fueron desalojados el pasado 15 de mayo de la vía auxiliar de la avenida Universitaria por las obras de ampliación del Metropolitano. No obstante, a su llegada fue bastante accidente, y en un principio, se le habría negado el paso.

Sin embargo, esta versión fue negada por los funcionarios municipales, que indicaron que Bazán sí había solicitado previamente una cita con el alcalde Ulises Villegas, pero que llegó durante una hora ni fecha acordadas con la comuna, y solo con el fin de buscar el regreso de los informales a la zona donde se les había desalojado para recuperar los espacios públicos.

"Fue de parte de ella que solicitó mediante un escrito, pero la municipalidad no lo respondió por escrito, ni le aceptó la fecha y la hora que ellos estaban señalando. Dada la investidura de la congresista, nosotros la hemos atendido de mejor forma, pero lo que la congresista quería de fondo de todo era una mesa de trabajo y que los comerciantes vuelvan al mismo lugar, creando el caos", declaró el funcionario edil a Panamericana Televisión.

Tras el hecho la congresista se pronunció en sus redes sociales, y denunció que se sintió agredida por parte de trabajadores de la Municipalidad de Comas.

"Me acaban de botar diciéndome terrorista, he estado buscando una reunión con el alcalde hace más de 20 días he mandado mi cartita como cualquier vecino vecina", inició.

"Porque me he sentido hostigada por estas dos personas, que se han identificado como el señor Renato Sánchez y el señor Jorge Guzmán, trabajadores del área de imagen. Cuatro grabándome, dos al menos me dieron su nombre, y he puesto mi queja como cualquier ciudadano, acto seguido después de grabarme durante toda la reunión y seguirme uno de ellos me pregunta por temas personales, y luego sale una señora decirme terrorista", agregó.

El vocero de la comuna solo respondió en que ningún momento hubo un tal 'abuso de autoridad'. "Engorroso que haya pasado por parte de los ciudadanos que se han pronunciado en forma espontánea, pero de parte de la autoridad municipal, de parte de los trabajadores municipales en ningún momento se se ha tomó ni un tipo de acción en contra de la señorita congresista", manifestó.