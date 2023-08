Detonan granada frente a vivienda de Chorrillos: agraviados aseguran no haber recibido amenazas

La explosión de una granada frente a la vivienda de la presidenta de una urbanización en Chorrillos ha generado el temor de muchos vecinos, quienes afirman que en estos últimos días se han suscitado diversos hechos delictivos. Este suceso ocurrió en el cruce de la avenida 12 de octubre con Villa Municipal.

Los residentes afirman que es la primera vez que ocurre un ataque de tan alta magnitud que ha traído como consecuencia daños materiales en dos viviendas contiguas.

“Pensamos que había sido algo en la esquina, un balón de gas, una explosión o algo, pero nos dimos con la sorpresa que había un hueco en la pista, por la expansión se reventaron las lunas”, afirmó un residente, quien menciona que hace unos días hubo un tiroteo cerca de su vivienda.

Las víctimas afirman que no han recibido ningún tipo de amenazas y aseguran no tener ningún problema de gravedad con otra persona. Los restos de la granada fueron recogidos por la policía para las investigaciones, no se descarta que se trate de una amenaza contra alguno de los vecinos.

BALACERA

Una vecina señaló que a espaldas de su casa ocurrió una balacera. Ante estas situaciones los vecinos piden mayor protección por parte de las autoridades.