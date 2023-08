Anciano muere en incendio en su vivienda cuando ENEL realizaba trabajos en la zona

En el distrito de San Juan de Lurigancho, un adulto mayor perdió la vida al interior de su vivienda, debido a un incendio que se habría ocasionado por un corto circuito. El fuego se extendió en unos instantes, pero el auxilio de los vecinos no evitó que José Auqui Cárdenas de 64 años, pierda la vida a causa del siniestro.

La señora Hilda Blanco, quien alquilaba este espacio para su negocio de comida, indica que los trabajos de mantenimiento de la empresa Enel en esa subestación causaron el incendio.

“Nunca hemos tenido problemas ni de balón yo he tenido mucho cuidado con todo eso para decir que haya habido balón siempre he sido precavida eso ha sido la explosión de adentro creo que ha habido un corto circuito porque no había luz y a la hora que han estado instalando la luz es donde ha pasado eso” manifestó muy consternada la señora.

Sostiene que no es la primera vez que este espacio de la empresa ubicada en la urbanización Villa Las Flores en San Juan de Lurigancho presenta estos siniestros.

Los negocios y vecinos se han visto perjudicados con el corte de luz. Denuncian que la empresa no contesta sus reclamos.

En tanto, a través de un comunicado, la empresa Enel aclaró que el incendio no tuvo un origen eléctrico debido a que la zona se encontraba sin luz como parte de un mantenimiento programado.