Familiares de vigilante de 72 años baleado en SJL exigen justicia

Como informamos previamente, en el distrito de San Juan de Lurigancho, una banda de presuntos extorsionadores disparó contra el local de una empresa de transportes, el sicario se dirigió directamente a la caseta de vigilancia donde estaba el vigilante del lugar, un hombre de 72 años.

El hampón llegó al lugar junto a su cómplice en la motocicleta, hiriendo al vigilante identificado como Víctor Lázaro Sánchez, a quien le disparó 8 veces.

Hasta el lugar llegaron sus familiares, y señalaron que el adulto mayor tenía dos heridas de bala, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital del sector.

Entre lagrimas su esposa denunciaba que no lo ve desde anoche, y confirmó que tiene las dos heridas de bala en el abdomen. “Mi esposo es bueno, no es malo (…) él no sabía que el dueño de este negocio estaba siendo extorsionado” indicó la señora.

En otro momento la nuera del hombre herido, indicó que, al saber de las extorsiones, la empresa debió avisar a la Policía, y no esperar que una desgracia como esta suceda, “Que quieren que mi suegro muera para recién hacer la denuncia” agregó.

También señaló que es la tercera vez que el lugar es asaltado e informó que no saben cuál es su estado de salud del señor de 72 años, solo que lo operaron del abdomen.