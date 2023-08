Mujer teme por su vida tras intento de feminicidio por su expareja: "Me golpeó porque él me confesó una infidelidad"

Una joven de 25 años denuncia ser víctima de un intento de feminicidio por parte de su expareja, a quien acusó de romperle la rodilla y pretender matarla en su propio cuarto tras una discusión en la casa de este hombre. El agresor identificado como Eduardo Sáenz Quintanilla primero intentó asfixiarla, y posteriormente procedió a realizarle una llave ocasionándole graves lesiones en su pierna.

"Me golpeó porque él me confesó una infidelidad, no contento me asfixió, intentó matarme asfixiándome con sus dos brazos en mi cuello", declaró la agraviada.

La joven señala que la familia y amigos el victimario se encontraban dentro del domicilio cuando todo esto ocurrió; sin embargo, mientras ella gritaba los progenitores de Sáenz y sus amigos procedieron a llamar a sus abogados, ignorando su sufrimiento y sin llevarla a un centro médico.

La agraviada colocó una denuncia; no obstante, Sáenz Quintanilla aún no ha sido detenido. La víctima pide a las autoridades se haga justicia, pues teme por su vida y la de su familia.

ALARMANTES CIFRAS

La violencia contra la mujer en nuestro país va en incremento, ya que en la primera mitad del año se han registrado 49 feminicidios y 64 tentativas, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.