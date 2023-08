Adulta mayor denuncia maltrato por aerolínea y pierde vuelo para su cita médica

Una adulta mayor que denuncia un presunto maltrato por parte de trabajadores de la aerolínea JetSmart que, en un primer momento no la habían permitido abordar porque se había excedido en el peso de su equipaje.

A la señora le faltaba dinero para completar el paso de su otra maleta y poder abordar su vuelo a Lima para su cita médica, pero los trabajadores le impidieron el paso, inclusive otros pasajeros se ofrecieron a pagar el monto, pero todo terminó en una discusión con los tripulantes de la aerolínea que no le permitieron el ingreso a ella y a otras personas.

Las cámaras de Buenos Días Perú llegaron hasta la vivienda de los familiares de la señora Rufina de 71 años. La denunciantes señala que perdió el vuelo porque no pudo pagar S/7.30 de sobrepeso de sus maletas; sin embargo, lo que ella está denunciando es que la empresa Jet Smart la ha clasificado como una persona no grata, debido a esta situación, ya que ella ha denunciado el hecho ante la comisaría y ahora simplemente no puede abordar ningún avión de esta aerolínea. Sumado a esta preocupación, está el hecho que ha perdido sus citas médicas, que incluye intervenciones quirúrgicas.

La agraviada indica que el problema comenzó por una cartera verde, que llevaba a parte de su equipaje, en donde llevaba sus medicinas, y es por eso que le pidieron pagar por el presunto sobre cargo.