Clausuran Tambo en La Molina: “este local no cuenta con las medidas sanitarias”

Un establecimiento de la reconocida cadena Tambo en La Molina fue clausurado tras presentar algunas irregularidades, reportadas por los funcionarios municipales en su labor de fiscalización.

En uno de estos operativos recientes, un conocido minimarket ubicado en la exclusiva urbanización La Estancia, ha sido clausurado temporalmente por incumplir con ciertas normativas. Los funcionarios encontraron una serie de deficiencias en el manejo de los productos de consumo humano durante un operativo rutinario.

“Hemos encontrado que este local no cuenta con las medidas sanitarias, hemos encontrado algunas viandas en mal estado, productos no están debidamente acondicionados, sus congeladores no cumplirían con las normas de salubridad”, precisó Alejandro Vicuña, subgerente de fiscalización de La Molina.

CIERRE TEMPORAL

El local permanecerá clausurado hasta que su administración pueda hacer frente a todas las observaciones mencionadas y corregir estas deficiencias, para así asegurarse de cumplir con todas las normas sanitarias.

La municipalidad resaltó que seguirán haciendo estos operativos en establecimientos de la zona, además de recalcar la importancia de estas inspecciones para garantizar que los locales cumplen con los estándares de limpieza y salubridad, las autoridades instan a que se realicen las mejoras necesarias para prevenir este tipo de situaciones en el futuro.