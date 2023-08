David Waisman: detienen a uno de los sujetos que secuestró y asaltó a exvicepresidente y a su esposa

El exvicepresidente de la República, David Waisman, vivió momentos de terror dentro de su propia casa tras ser asaltado y secuestrado junto a su esposa.

me ponían el revolver acá en la cabeza finalmente me dieron muy fuerte acá y acá también me reventaron acá todavía tengo todavía tengo la sangre acá acumulada del de los golpes con un fierro no sería un de lo sacaron

La noche del último jueves, tres sujetos armados ingresaron a su vivienda, ubicada en el distrito de San Isidro, tras reducir y amenazar a la trabajadora del hogar que se encontraba en el primer piso. Los delincuentes llegaron hasta el dormitorio del Waisman y lo retuvieron junto a su esposa por más de 20 minutos exigiendo objetos de valor.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad, uno de los sujetos logró ingresar al inmueble simplemente trepando por el frontis de la casa. Ya adentro, al malhechor solo le bastó abrir una pequeña puerta de la cochera para permitir que sus cómplices ingresen con total tranquilidad. Inclusive, en el metraje se muestran claramente los rostros de los criminales cuando ya están en la cochera y a punto de reducir a la trabajadora del hogar.

Tras el atraco, los sujetos huyeron con tres celulares; sin embargo, uno de ellos fue detenido pues la esposa de David Waisman se había escondido en otro ambiente, desde donde gritó para pedir ayuda.

SOSPECHA DE VENGANZA POLÍTICA

Para el exministro de Alejandro Toledo este no ha sido un robo cualquiera y señaló que podría tratarse de una amenaza de sus enemigos políticos.

"A mí me parece que este es un mensaje para mí, esto no solamente es un robo, esto es una amenaza de las personas a los cuales yo he combatido, y sobre todo últimamente a quien yo le he dado duro últimamente cuando ha sido capturado y a gente muy cercana a él, a este personaje expresidente de la República", declaró para Panamericana Televisión.