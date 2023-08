Bailarina denuncia que su expareja sigue en libertad pese a romperle la pierna: “intentó matarme”

“Yo tengo a los mejores abogados y puedo burlar la justicia”, fueron las palabras que la bailarina menciona que dijo su expareja, Eduardo Sáenz Quintanilla, después de romperle la pierna e intentar atentar contra su vida.

Una joven apasionada del baile y profesional de negocios internacionales relató un terrorífico episodio del cual fue víctima. La artista denuncia que su expareja después de confesarle que él le fue infiel, atentó contra vida, menciona que la intentó asfixiar y que posteriormente procedió a realizarle una llave que causó graves lesiones en su pierna, provocando que tenga que estar en cama por varios meses, impidiendo que pueda seguir con su vida de manera normal.

“Me asfixió, intentó matarme”, expone la agraviada quien precisa que este hombre es egresado de la carrera de negocios internacionales de la Universidad San Martín de Porres.

Este evento no habría sucedido a ocultas, la joven señala que la familia y amigos del victimario se encontraban dentro del domicilio cuando todo esto ocurrió y que se percataron de los gritos y graves heridas que tenía la joven, quien ha preferido mantener su identidad en reserva, la bailarina que el padre y la madre del sujeto observaron cómo se retorcía en el suelo de dolor y que no hicieron nada para auxiliarla. La agraviada señaló que mientras ella gritaba por las lesiones, los progenitores de Sáenz procedieron a llamar a sus abogados, ignorando su sufrimiento y sin llevarla a un centro médico.

Este hecho habría sucedido a las 5 a.m. aproximadamente, pero no fue hasta las 9:20 a.m. que fue ingresada a la Clínica Montefiori, después que le permitieran a la víctima enviar su ubicación a su hermano mayor, el cual fue al recaudo de la agraviada.

DENUNCIA

La bailarina exige justicia, ya que señala que, pese a las pruebas, este hombre sigue en libertad. Esta pesadilla comenzó el 18 de junio y denuncia que las autoridades no han tenido celeridad al procesar esta investigación, al punto que se vio en la necesidad de publicar su caso en redes sociales; recién después de hacer público su caso el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se contactó con ella

La joven menciona que tiene protección a raíz de esta agresión, pero su familia no y teme por las represalias que puedan tener contra sus padres.

“Recién me han citado para dar mi testimonio, después de 2 meses”, denuncia.