Pueblo Libre: dejan libre a delincuente "porque no se capturó dentro de las 24 horas de flagrancia"

Un sujeto robó un departamento en unos condominios en el distrito de Pueblo Libre el último 24 de julio. Las cámaras de seguridad del inmueble lograron captar el rostro del delincuente, quien se llevó joyas, relojes de alta gama y otros objetos, pero gracias a estos metrajes, facilitados por la agraviada, se logró la captura del malhechor este último miércoles; sin embargo, lo dejaron porque el delito no se cometió dentro de las 24 horas de flagrancia.

"Lo identificaron gracias al apoyo de serenazgo de la municipalidad, llamaron a la policía y vinieron a tomar la identificación, pero lastimosamente porque no está dentro de las 24 horas de flagrancia no han podido hacer nada. Yo he venido acá a hacer una ampliación y una denuncia porque cómo es posible teniendo la imagen del delincuente, habiendo evidencia, sin embargo no se puede hacer nada", declaró la afectada a Buenos Días Perú.

"Yo le pido un apoyo al fiscal que está a cargo, al fiscal José Ulloa de la de la Fiscalía del Magdalena del Mar, San Miguel y Pueblo libre que me apoye, por favor, para que pueda hacer una ampliación y pueda hacerse efectiva la detención de este delincuente", agregó.

La víctima indicó que este sujeto solo habría estado cerca de 4 horas en la comisaría, y luego se fue, por lo que ahora está preocupada que este criminal ande suelto, ya que no sería la primera vez que roba por esta zona. "El mismo serenazgo lo identificó, es realmente indignante, la justicia tiene que hacer algo", manifestó.