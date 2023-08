Taxista pide justicia tras robo de su auto: “me he quedado en nada”

Un taxista fue encañonado por un falso pasajero que lo obligó a entregarle el vehículo cuando realizaba un viaje desde el cruce de Pedro Miota, San Juan de Miraflores con destino a Chorrillos. El padre de familia solicita a las autoridades policiales un rápido accionar en la resolución de su caso ya que le han quitado su única herramienta de trabajo.

El agraviado menciona que es cabeza de hogar y padre de un menor con habilidades especiales que requiere de la compra constante de pañales y otros gastos recurrentes.

“Me he quedado en nada, estoy sin trabajo en estos momentos y agradecería a la Policía Nacional que me apoye en ubicar mi vehículo para seguir laborando y apoyando a mi familia como siempre lo he hecho”, expuso el señor.

ASALTO

La víctima señala que el criminal arribó al auto como si fuese un pasajero y le indicó que quería trasladarse hacia las Delicias de Villa en Chorrillos; al llegar al destino, el sujeto le paga en monedas y mientras el taxista contaba el dinero, un compañero del hampón acudió rápidamente para apuntarlo con un arma de fuego e ingresar al carro.

Los dos criminales sometieron al taxista y lo llevaron hacia una zona alejada para terminar de arrebatarle sus pertenencias y luego botarlo del vehículo, llevándose su teléfono, billetera y demás documentos.