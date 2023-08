Madre pide eutanasia para su hijo que lleva más de un año en estado vegetativo: "Está muerto en vida"

César Álvarez es un joven de 28 años que permanece hace más de un año postrado en estado vegetativo en el Hospital Guillermo Almenara, es por eso que su madre Rosario Álvarez pide a las autoridades dar eutanasia a su hijo para que ya no siga sufriendo.

Rosario narró a Buenos Días Perú que todo empezó 24 de mayo del 2021, cuando César comenzó a quejarse de de dolores en el estómago por lo que fueron a un centro de EsSalud en Huancayo; sin embargo, no fueron atendidos debido a que en esa época los médicos daban más prioridad a los pacientes con COVID-19. "EsSalud me decía que eran unos cólicos simples, y solo me daban calmantes", indicó.

Lamentablemente, lo que realmente tenía César era una apendicitis que se complicó par ala falta de atención y desencadenó en una infección generalizada que posteriormente provocó una una hipoxia severa. "Está en coma vegetal crónico, y es degenerativo. Al principio yo pensé que podían hacerle un tratamiento a largo plazo", señaló.

Actualmente, César solo es sostenido por una máquina que lo ayuda respirar, así como es alimentado artificialmente por un sonda. "Mi hijo no tiene esperanza de vida, ni siquiera está en una lista de donación de órganos", manifestó la madre. "Él fue ingresado por un problema de apéndice, y ahora está agonizando por un problema cerebral", agregó. "Es inhumano lo que hacen con mi hijo", añadió.

El abogado de la familia indicó que no hay impedimento legal, pero que ellos están solicitando la adecuación del esfuerzo terapéutico.

"Nosotros lo que estamos pidiendo es algo que el nuevo Código Ético del Colegio Médico ya recoge, que es garantizar la muerte diga de una persona, el estado en que se encuentra César es indigno, porque el convulsiona si no le dan la medicación de soporte. Él no se va a recuperar por los antibióticos, porque su estado es degenerativo", explicó el letrado.