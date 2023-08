Madre denuncia que su hijo fue atacado violentamente por un can: “mi tía es la dueña del perro”

En Villa El Salvador, un niño de seis años sufrió un violento ataque por parte de un perro cuando se dirigía a una bodega local, tal como reportó su madre, Gladys Mamani, quién asegura que la dueña del can, pese a ser familiar de la víctima, se niega a tomar responsabilidad por este lamentable hecho, que traído como consecuencia una herida en el rostro del menor.

“A mí no me lo han contado, yo he visto al perro encima de mi hijo”, señaló la joven madre.

La agraviada mencionó que la dueña de la mascota aún no ha realizado una correspondencia con Mamani para presupuestar los gastos médicos necesarios para la atención de su hijo, “mi tía es la dueña del perro”.

Según Gladys, la mascota suele estar libre en la calle sin supervisión alguna.

ATAQUES PREVIOS

Este pequeño no es la única víctima del can, dado a que otro residente de la zona también reportó que su hijo ha sido atacado por el perro.

La reincidencia de estos hechos ha generado gran preocupación y tensión entre los vecinos del área, quienes temen futuros ataques a sus menores. Los intentos por conectar con la dueña de la mascota y obtener su versión de los hechos no han sido fructíferos ya que hasta el momento no ha respondido a las solicitudes de comunicación de Panamericana Televisión.