Estas son las excusas más insólitas de delincuentes capturados en flagrancia

Nuestra ley entiende como flagrancia al concepto jurídico que se refiere a la detención del imputado, cuando éste se encuentra cometiendo un delito o cuando es perseguido inmediatamente después de que lo cometió.

También se entiende que un delito flagrante es aquel que se está cometiendo en el preciso momento y es observado o registrado por quienes se encuentran en el lugar de los hechos, en otras palabras, el delincuente es sorprendido en el acto y no hay duda acerca de su culpabilidad.

Ante una detención en flagrancia no hay motivos para dudar del acto delictivo, pero ellos buscan las escusas para justificar sus actos y si no las encuentran se la inventan

Este informe de Buenos Día Perú es una nueva entrega de las excusas más insólitas de feroces delincuentes, detenidos en flagrancia donde la mayoría multiplican por dos o tres sus delitos.

Uno de los casos más insólitos es la captura de alias “el cínico” de tan solo 24 años, identificado como José Gabriel Falcón Leuyacc, que por octava vez fue detenido por robar en un conocido supermercado, a lo solo dijo: “me he llevado un Vanish no sé porque me detiene, como si hubiera robado con pistola”.

Y así como este caso en este informe sea testigo de las más absurdas excusas para robar, que van desde por culpa del alcohol, la depresión o por un despecho amorosos.

Cabe indicar que todas estas las intervenciones fueron realizadas en flagrancia y estuvieron a cargo del grupo élite de seguridad ciudadana “Yanapachi” de la municipalidad de Los Olivos que coordina en simultaneo con diferentes unidades de la Policía Nacional.