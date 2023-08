Alcalde de Ventanilla sobre petróleo en playas: "No se sabe si es por la parte operativa de Repsol o por embarcaciones”

El alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, se pronunció sobre la presencia de manchas de petróleo reportadas por pescadores en las playas Cavero y Delfines, en el distrito de Ventanilla, Callao. Burgomaestre indicó que todavía no se puede confirmar que se trate de un derrame de petróleo por parte de Repsol o de las embarcaciones.

"El día de ayer al tener conocimiento de los hechos se envió a un equipo técnico para que recojan algunas muestras y ayer también me comuniqué con el presidente de OEFA y me dio la indicación de que ellos han hecho algún muestreo, pero que en diez días todavía se va a tener el resultado y a la vez también el día de hoy van a hacer un nuevo muestreo con los las entidades correspondientes", declaró a Buenos Días Perú.

"Hay petróleo, sí existe petróleo, pero no se sabe si es en realidad por un problema que ha tenido la parte operativa de Repsol, o es que de alguna de algunas embarcaciones (...) hay diferentes hipótesis, diferentes versiones que obviamente no puedo confirmar mientras que OEFA no tenga el informe, e indique que fue por el primer derrame que ha habido o actualmente hay otro derrame porque hoy día van a ser un un levantamiento también con dron en el sector donde trabajan las plantas de hidrocarburos", detalló.

REPSOL SE PRONUNCIA

Por su parte, la empresa Repsol se pronunció respecto este último martes a la denuncia ambiental que alertaba sobre la presencia de crudo de petróleo en el mar de Ventanilla. Al respecto, destacó que como parte del monitoreo diario que realiza Refinería la Pampilla, luego del derrame de enero de 2022, trabajadores contratados por la empresa encontraron manchas de petróleo en las playas Cavero y Delfines, por lo que recalcan que esas manchas no provienen de ninguna operación de la mencionada empresa o a la Refinería La Pampilla.