Tren de Aragua: detienen a pareja de extorsionadores que amenazaban a comerciante de Caquetá

La Policía Nacional detuvo a Wanda Laguado Jaimes (24) y su pareja Francisco Neyra Sánchez, presuntos miembros de la organización Tren de Aragua, luego que la mujer fuera captada recibiendo dinero por parte de una de sus víctima de extorsión. La intervenida, de nacionalidad venezolana, le exigía la suma de S/10,000 soles a una comerciante del mercado de Caquetá, en San Martín de Porres, a cambio de no atentar contra la vida de la empresaria ni de su familia.

La agraviada, cansada de las constantes amenazas, denunció el hecho ante la Dirincri, lo que resultó en un operativo inmediato para dar con la captura de los delincuentes. Previamente, y en coordinación con la afectada, quedan en contactar a los malhechores para entregar un monto de dinero que no era real. Tras pactar el encuentro, cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que los agentes policiales intervienen a Laguado Jaimes, y persiguen a su pareja, quien intentaba huir a pie del lugar.

A su llegada a la Dirincri, el par de criminales se mostraron sonrientes, inclusive se burlaron de la víctima como si no entendieran la gravedad del delito en el que están inmersos. Cabe resaltar que, ellos se identificaban en las llamadas de amenaza como miembros de la organización del Tren de Aragua, dedicados a extorsionar con el cobro de cupos.

"Me pedían diez mil soles, pero no es lo que me pedían señorita, era la manera como lo hacían. Amenazaban con la vida de mis hijos, no he dormido todo este tiempo, ahorita estoy prácticamente drogada para seguir despierta. Todo los días y noches, llamadas, escribiéndote al WhatsApp, torturándote psicológicamente, y siguen torturándome, siguen los WhatsApp, que me van a matar", declaró la víctima a la prensa tras la detención.