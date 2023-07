Jirón Lampa: Metropolitano está funcionando con normalidad pese a restricción vehicular

En la avenida Nicolás de Piérola, en el Centro de Lima, se sigue restringiendo el tránsito vehicular debido a las celebraciones protocolares de Fiestas Patrias. Sin embargo, en la estación Colmena del Metropolitano se reporta que los buses están trasladándose con normalidad.

Así como en la avenida Abancay, en Nicolás de Piérola solo se está permitiendo la entrada de vehículos oficiales y personas autorizadas, así como los buses del Metropolitano de Lima.

Cabe resaltar que, sí hay acceso para el tránsito peatonal, y cámaras de Buenos Días Perú corroboraron que los ciudadanos están cruzando por está vía con intersección a Jirón Lampa.

HORARIOS DEL METROPOLITANO

Por otro lado, el Metropolitano detalló que las rutas A, B y C funcionarán de 5 a.m. a 10 p.m., y el Expreso 4 de 6 a.m. a 8 p.m. Los buses alimentadores circularán hasta las 11 de la noche, mientras que el servicio Lechucero estará disponible de 11:30 p.m. a 4:30 a.m.