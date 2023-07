27/07/2023

VMT: casa de apuestas es asaltada por quinta vez a pesar de tener cámara interconectada con comisaría

Local tiene una cámaras de seguridad interconectada a la comisaría de Nueva Esperanza; no obstante, la dueña del local indica que no sirve de mucho, ya que la Policía no llega cuando es requerida.