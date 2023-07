Andrea San Martín es estafada con S/35 mil: pide que más afectados por empresa se pronuncien

Andrea San Martín, junto a su hermana, denunciaron que la empresa ‘D9 Gestión de Consultoría e Importaciones' por las estafó y se llevaron S/35 mil soles que habían invertido. Ella señalan al dueño, identificado como Juan de Dios Durand, como el directo culpable.

En diálogo con Buenos Días Perú, Lorena San Martín indicó que entregaron la gran cantidad de dinero a dicha empresa, la cual conoció por recomendación de personas cercanas. Aseguró que ella hizo una previa investigación previa a aquella compañía y que todo resultó en orden, por lo que junto a Andrea entregaron los S/35 mil en cuatro armadas en el mes de febrero, y en el mes de marzo debía cobrar los intereses, lo cuales nunca llegaron.

"Yo entré en febrero y me iban a empezar a dar mi rentabilidad en el mes de marzo, y ahi fue donde fueron aplazándolo aplazándolo hasta que en el mes de junio yo dije que si no me pagaban tal fecha yo iba a hacer esto público, e iba a ser iba a tomar acciones legales con mi abogado inmediatamente", señaló la hermana de la exchica reality.

SOLICITA A QUE LOS AGRAVIADOS SE PRONUNCIEN

La modelo sostuvo que la finalidad de hacer esta denuncia pública es que más afectados puedan pronunciarse y evitar que esta empresa siga estafando a más ciudadanos. Inclusive, advirtió que tomará medidas legales internacionales en caso de que Durand Díaz intente burlar a la justicia escapando de territorio nacional.

"La idea de hacer esto público es juntar a cada vez más personas, básicamente tenemos más de dos mil personas que han escrito, pero todavía están acercándose a hacer la denuncia en conjunto. Eso es lo que queremos, llegar a muchas más personas y sobre todo porque esas personas quieren seguir estafando y la idea es precisamente prevenir a esa gente, ya que al parecer quieren captar nuevas víctimas, robarles el dinero y tratar de callar bocas a las anteriores víctimas", declaró a Panamericana Televisión.

"Se ha hecho la denuncia correspondiente y estoy segura que (Durand) nos está viendo en televisión. Quiero que sepa que estas denuncias no quedan a nivel nacional, si él está pretendiendo salir del país, nosotros ya están vamos a tomar las acciones legales hasta el final así sea a nivel internacional, o sea esta persona no se va a salir con la suya", enfatizó.

"Por eso solicito que cada una de las víctimas se una a nosotros para que sea mucha más la cantidad y se agilice el proceso para que caiga preso", agregó.